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23 Haz 2024 08:07

Yemen'den ABD'nin uçak gemisine füzeli saldırı

Yemen'den ABD'nin uçak gemisine füzeli saldırı

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü, Kızıldeniz ve Umman Denizi'nde bir gemi ile ABD'ye ait bir uçak gemisini balistik füzelerle vurduklarını duyurdu.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, Kızıldeniz ve ve Umman Denizi'nde iki askeri operasyon gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Yahya Seri lk "operasyonda" Umman Denizi'nde "Transworld navigator" isimli bir geminin balistik füzelerle tam isabet hedef alındığını kaydetti.

Seri, Kızıldeniz'de de ABD uçak gemisi Eisenhower'ın balistik ve seyir füzeleriyle hedef alındığını bildirdi.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Gazze'deki savaş son bulana ve abluka kalkıncaya kadar askeri operasyonlara devam edeceklerini vurgulamıştır.

News ID 1917900

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