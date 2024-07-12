İran'dan BM Güvenlik Konseyi'ne Yemen mektubu

Pazartesi günü 8 Temmuz'da düzenlenen ''Ortadoğu'da Durum'' konulu toplantıda ABD'nin Birleşmiş Milletler temsilcisi yardımcısı Stephanie Sullivan, Washington'un Tahran'ın Yemen'deki Ensarullah Hareketi'ne silah sağladığı yönündeki iddialarını tekrarlamıştı.

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Said İrevani, ABD'nin iddialarına ilişkin BM Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) mektup gönderdi.

Mektupta, ''İran İslam Cumhuriyeti bu tür asılsız iddiaları bir kez daha güçlü bir şekilde reddediyor.'' denildi.

İrevani'nin mektubunda, ABD'nin İran'ın Yemen'e silah sağladığı yönündeki iddiaları gündeme getirip Washington'un Yemen'e yönelik saldırganlığını meşrulaştırmaya çalıştığı kaydedildi.

İran'ın Yemen krizine yönelik politikasının net olduğu vurgulanan mektupta, ''İran, Yemen krizinin diplomatik kanallar yoluyla barışçıl çözümünü destekliyor ve deniz güvenliği ve seyrüsefer özgürlüğüne olan bağlılığını vurguluyor. Ancak gerçek şu ki, ABD ve ortakları, Yemen'in egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik saldırı eylemleri gerçekleştirerek uluslararası hukuku, BM Şartını ve BM Güvenlik Konseyi kararlarını bariz bir şekilde ihlal etmekten sorumludur.'' ifadesine yer verildi.