İran'dan Rusya'ya balistik füze gönderdiği yönündeki iddialara tepki

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, İran'ın Rusya'ya balistik füze gönderdiğine dair iddialara tepki göstererek, İran’ın Ukrayna çatışmasına ilişkin tutumunun değişmediğini vurguladı.

İran Temsilciliği'nin açıklamasında, “İran, çatışan taraflara askeri yardım göndermeyi insanlık dışı buluyo. Çünklü bu ateşkes görüşmelerinden uzaklaşmanın yanı sıra yaygın insan ve altyapı hasarına yol açacaktır. Dolayısıyla bunu hem kendisi yapmıyor hem de diğer ülkeleri çatışmanın taraflarına silah göndermeyi bırakmaya davet ediyor” ifadelerine yer verildi.

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Said İrevani, yazdığı mektupta, Tahran'ın Ukrayna savaşında rolü olduğunu iddia eden ABD, İngiltere ve Fransa'nın asılsız iddialarını reddetmişti.

İrevani'nin gönderdiği mektup şu şekilde:

''İran İslam Cumhuriyeti, bu suçlamaları siyasi çıkarlarını güvence altına almaya çalışan BMGK'nin üç daimi üyesinin dar görüşlü siyasi planlarının bir yansıması olarak değerlendirmektedir. Söz konusu ülkelerin geçmişteki performansı da oldukça nettir.

Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan müdahil olan ve gelişmiş silahlar sağlayarak çatışmanın tırmanmasına önemli ölçüde katkıda bulunan üç ülkenin, İran hakkında bu denli temelsiz iddialarda bulunmaları çok gülünçtür. ABD ve müttefikleri, Batı yapımı silahların Ukrayna'daki savaşı uzattığı ve sivillere ve sivil altyapıya zarar verdiği gerçeği gizleyemez.

''İran’ın uluslararası yükümlülüklerine aykırı olarak silah satışı, ihracatı veya transferine karıştığı yönündeki tüm iddialar tamamen temelsizdir ve kategorik olarak reddedilmektedir. İran, uluslararası insani hukuka uyma konusundaki güçlü kararlılığını bir kez daha vurguluyor."