İran: BMGK Siyonist rejimin Lübnan saldırısını kınamalı

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Said İrevani, Siyonist rejimin saldırılarına ilişkin olarak Güvenlik Konseyi'ne yazdığı mektupta, “Siyonist rejimin Güvenlik Konseyi Başkanı'na gönderdiği 29 Temmuz 2024 tarihli mektuba cevaben, İran İslam Cumhuriyeti söz konusu mektupta kendisine yöneltilen tüm suçlamaları kategorik olarak ve hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde kınadığını ve tamamen reddettiğini bildirmekte” ifadelerini kullandı.

Siyonist rejimin gönderdiği mektupta yer alan iddiaların tamamen asılsız olduğunu vurgulayan İrevani, “Bu taktiklere rağmen işgalci rejim, Gazze'de ve diğer ülkelerde masum insanlara karşı işlediği suçların ve vahşi cinayetlerin sorumluluğunu inkar edemez ve eylemlerinin sorumluluğunu kabul etmelidir” ifadelerinde bulundu.

İrevani, “İsrail rejiminin işgal altındaki Golan bölgesindeki sivilleri koruma iddiaları ikiyüzlülüktür; Çünkü bu rejimin Gazze'de ve bölgede işlediği suçlar, uluslararası insani hukukun açıkça hiçe sayıldığını gösteriyor. Ayrıca uluslararası hukuka göre işgalci İsrail rejiminin işgal altındaki topraklardaki eylemlerini meşrulaştırmak için meşru savunmayı kullanma hakkı yoktur” diye kaydetti.

İrevani’nin gönderdiği mektupta ayrıca şu ifadelere yer verildi:

“Siyonist rejimin mektubunda ileri sürülen iddiaların aksine, İran İslam Cumhuriyeti bölgesel gelişmelerde her zaman olumlu bir unsur olmuş ve terörle mücadele de dahil olmak üzere sürdürülebilir barış ve güvenliğe katkıda bulunmuştur. Öte yandan bölgedeki güvensizliğin ana kaynağı İsrail rejimidir ve bu rejimin hain faaliyetleri bölgesel ve küresel barış ve güvenliğe yönelik ciddi bir tehdit olarak değerlendirilmektedir”

İrevani’nin kaleme aldığı mektupta “İsrail rejiminin bugün, (30 Temmuz 2024), Beyrut'un güney banliyölerinde sivillere ve sivil altyapıya yönelik son saldırganlığı ve korkakça saldırıları, bu rejimin uluslararası hukukun ilke ve standartlarına saygısı olmadığını gösteriyor” denildi.

İravani, İran’ın çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan bu korkak terör saldırılarını şiddetle kınadığını bildirdi.

İran’ın BM Daimi Temsilcisi, “Bu menfur suç, Lübnan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğünün, Birleşmiş Milletler Şartı'nın ve uluslararası hukukun, özellikle de uluslararası insan haklarının açık bir ihlalidir. Bu eylem hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde Güvenlik Konseyi tarafından derhal kınanmalıdır” dedi.