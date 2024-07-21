Gazze'de şehit sayısı 38 bin 983'e yükseldi

Siyonist İsrail rejimi, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına 289 gündür devam ederken, şehit sayısı her geçen gün artıyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 64 Filistinlinin şehit olduğunu, 105 Filistinlinin de yaralandığı ifade edildi.

Siyonist İsrail'in saldırıları başlattığı 7 Ekim'den bu yana Filistinli şehit sayısının 38 bin 983'e, yaralananların sayısının da 89 bin 727’ye yükseldiği aktarıldı.