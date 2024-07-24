İran'dan uzay çalışmalarıyla ilgili önemli açıklama

İran Uzay Ajansı Başkanı Hasan Salariye ülkenin uzay çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Salariye, ''1403 yılı sonuna kadar 6 ila 8 uydu uzaya fırlatılacak.’’ dedi.

Çabahar Uzay Üssü

Çabahar uzay üssünün üç aşamada inşa edileceğini aktaran Salariye, ‘’Yıl sonunda projenin birinci aşamasının açılışının ardından ilk uydu buradan fırlatılacak.’’ ifadesini kullandı.’’ ifadesini kullandı.

Daha önce İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı İsa Zarepur, Batı Asya'nın en büyük uzay üssünün ülkenin güneydoğusundaki Umman Denizi kıyısında yer alan Çabahar'da inşaat halinde olduğunu belirterek, ''Halihazırda yüzde 50 ila 60 fiziksel ilerleme kaydeden uzay üssü projesinin ilk aşamasının önümüzdeki Fecr Günleri’nde (İslam Devrimi zaferinin 46. yıl dönümü) açılması planlanıyor. Bu üssün açılmasıyla birlikte uydumuzu da fırlatacağız.'' demişti.

Salariye, özel sektörün ürettiği Kevser uydusunun önümüzdeki Kasım ayında fırlatılacağını duyurdu.

Şehit Süleymani adlı uzay ağı projesi hakkında Salariye, ''Şahit Süleymani projesinin tasarımları tamamlandı ve bu yıl bir testi yapılacak ve önümüzdeki yıl fırlatmayı umuyoruz.’’ açıklamasını yaptı.

Salariye sözlerinin devamında, ‘’Yaz sezonunda uzaya iki uydu fırlatılacak. Saman Yörünge Transfer Aracı ve bir de araştırma uydusunun uzaya fırlatılmasını planlıyoruz” ifadesini kullandı.

Hasan Salariye, ''Zafer-2’’ ve ''Tolu-3’’ uydularının bu sene yabancı roketle uzaya fırlatılacağını açıkladı.

Uzay Kurumu Başkanı, ‘’8 metre görüntüleme doğruluğuna sahip Pars 2 uydusunu da bu sene fırlatmayı planlıyoruz.’’ diye konuştu.

Merhum Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin iktidara gelmesinin ardıdnan İran Uzay Kurumu 10 yıllık uzay programını hayta geçirmek için ilk toplantısını düzenleyerek bu stratejik programı hayata geçirmeye başladı.

Bu plana göre, önümüzdeki 10 yıl içerisinde İran İslam Cumhuriyeti, uzay teknolojilerinin geliştirilmesi ve uzaya fırlatma hizmetlerinin sağlanmasında bölgesel bir merkez haline gelecek. Uzay endüstrisi, herhangi bir ülkenin gücünün unsurlarından biri olarak kabul edilir ve son yıllarda İran İslam Cumhuriyeti, roket ve uzay teknolojisi edinme alanında sürekli ve ilerici adımlar atması da bu alanda önemli bir gelişmedir.

İran'ın uzay programının Batı Asya bölgesindeki diğer ülkelerden farkı, İran'ın kendi gücüne dayanması, yerli ve milli teknolojisinden yararlanmasıdır.