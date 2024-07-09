İran: Yerli uydular uzay yolculuğuna hazır

Basın mensuplarına konuşan İran Uzay Kurumu Başkanı Hasan Salariye, ''Uzay sektöründe son yıllarda çok olumlu bir atılım gerçekleşti ve hükümetin verdiği destekle yerli uzay teknolojisinin araştırma sektöründen sanayi sektörine geçişi başladı.'' dedi.

Uydu projeleri hakkında bilgi veren Salariye, ''Son dönemde yarım kalan birçok proje tamamlandı, ayrıca çeşitli projeler start aldı. Uzaktan algılama ve telekomünikasyon uydu projeleri de yakında tamamlanacak.'' ifadesini kullandı.

Salariye, İran'ın uzay endüstrisinde önemli bir ilerleme kaydettiğini belirterek, ''İnşallah önümüzdeki haftalarda yerli uyduların fırlatılmasına tanık olacğız.'' diye konuştu.

Daha önce Salariye, “Saman uydusunu ve başka bir araştırma uydusunu fırlatmayı planlıyoruz.'' demişti.