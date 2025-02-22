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22 Şub 2025 08:08

İran: Şahit insansız hava aracının satılmasında bir yasak yok

İran: Şahit insansız hava aracının satılmasında bir yasak yok

İran'ın Birleşmiş Milletler'deki Daimi Temsilciliği, “Şahit” insansız hava aracının İran tarafından satılmasında yasal bir yasağın bulunmadığını vurguladı.

İran'ın Birleşmiş Milletler'deki Daimi Temsilciliği, sosyal medya hesabı X’ten yaptığı paylaşımda, “Şahit” insansız hava aracının dünyadaki en iyi drone türlerinden biri olduğunu ve olağanüstü tespit, gözetleme ve operasyonel kabiliyetlere ve  oldukça makul ve ucuz bir fiyata sahip olduğunu belirtti.

İran’ın BM Daimi Temsilciliği, "Şahit İHA’sının satılmasında yasal bir yasak yok. Başka bir ülkeye karşı saldırı eylemlerinde onu kullanmaktan kaçınmayı taahhüt eden herhangi bir ülke, bu İHA’yı satın almak için başvuruda bulunabilir" diye vurguladı.

News ID 1924614

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