Heniyye’ye düzenlenen suikast Pakistan'da protesto edildi

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da binlerce kişi Hamas lideri Heniyye'nin suikastle şehit edilmesinin ardından sokağa çıktı.

Karaçi kentinde de düzenlenen protestolarda Filistin bayrakları ve Heniyye’nin fotoğraflarını taşıyan binlerce kişi, direnişin sona ermeyeceği yönünde sloganlar attı.

"İsrail yok edilene kadar savaş devam edecek" sloganları atan protestocular, “Sizinleyiz” sloganlarıyla da Filistinlilere destek mesajı gönderdi.

“Heniyye suikastı Filistin özgürlük hareketini sona erdirmeyecek”

Jamiat Ulema-e-Islam-Fazl (JUI-F) Partisi lideri Maulana Fazlur Rehman ise yaptığı açıklamada, Heniyye'nin katledilmesinden duyduğu derin üzüntüyü dile getirdi.

JUI'nin Haniye'nin ailesinin ve Filistin halkının acısını paylaştığını belirten Rehman, Hamas liderine yapılan suikastın Filistin özgürlük hareketini sona erdirmeyeceğini vurguladı.

Rehman, diğer siyasi figürlerle birlikte kitlesel gösteriler düzenlenmesi çağrısında bulunarak, Filistin davasıyla dayanışma içinde olduklarını ifade etti.

Pakistanlı parti liderleri, Heniyye suikastına tepki olarak Cuma günü ülke çapında protesto gösterileri planladıklarını açıkladı.