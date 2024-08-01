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1 Ağu 2024 15:31

Tahran'da Şehit Heniyye için dev bir pankart asıldı

Tahran'da Şehit Heniyye için dev bir pankart asıldı

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'da suikasta uğramasının ardından Tahran'daki Valiasr Meydanı'na dev bir pankart asıldı.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'da suikasta uğramasının ardından başkent Tahran'daki Valiasr Meydanına dev bir pankart asıldı.

Ne olmuştu?

Hamas lideri İsmail Heniyye, İran'da cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Mesut Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere bulunduğu Tahran'da suikaste uğramıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin başkent Tahran'da düzenlenen saldırı sonucu şehit olduğu belirtildi. Siyonist rejim tarafından gerçekleşen saldırıda Heniyye'nin bir korumasının da hayatını kaybettiği aktarıldı.

News ID 1919004

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