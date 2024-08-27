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27 Ağu 2024 08:35

İşgalçi rejimden Batı Şeria'daki mülteci kampına saldırı

İşgalçi rejimden Batı Şeria'daki mülteci kampına saldırı

Siyonist rejim ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Tulkerim kentindeki Nur Şems Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırısında 5 Filistinli şehit oldu.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Siyonist rejim ordusunun Nur Şems Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırısında 5 Filistinlinin şehit olduğunu duyurdu.

Filistin resmi haber ajansı WAFA, Tulkerim'de 4 güçlü patlama meydana geldiğini bildirdi.

Siyonist rejim ordu sözcülüğü ise Nur Şems Mülteci Kampı'nda "operasyon odası" olduğunu ileri sürdüğü bir noktayı vurduğunu açıkladı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki kentler ve buradaki mülteci kampları, 7 Ekim'den itibaren işgalci rejimin yoğun şiddetine ve bölgede sivil halkın cezalandırıldığı altyapı yıkımına maruz kalıyor.

News ID 1919654

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