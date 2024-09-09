Ensarullah'tan İsrail'in Suriye'ye saldırısına kınama

Suriye devlet haber ajansı SANA Pazartesi günü erken saatlerde yaptığı açıklamada, Siyonist İsrail'in pazar günü geç saatlerde Suriye'nin Hama vilayetindeki çeşitli bölgeleri vurduğu, bir otoyola zarar verdiği ve yangınlara yol açtığı çok sayıda saldırıda bir düzineden fazla kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin de yaralandığını belirtti.

Daha sonra saldırılarda can kaybı sayısı en az 14, yaralı sayısı da 43 olarak güncellendi.

Saldırının ardından Yemen hükümeti, İsrail rejiminin Suriye'deki saldırılarını şiddetle kınadı.

Yemen Ensarullah Hareketi'nden yapılan yazılı açıklamada, Siyonist İsrail'in Suriye'ye yönelik vahşi saldırıları ülkenin egemenliği ile uluslararası hukukun ihlali olarak değerlendirildi.

Açıklamada, ''Kardeş Suriye hükümeti ve halkıyla tam dayanışma içinde olduğumuzu ifade ediyor, Şam hükümeti ve bu menfur saldırının kurbanlarının ailelerine başsağlığı diliyoruz. Ayrıca Suriye'nin yeni suça ve topraklarında yapılan diğer ihlallere karşılık verme konusundaki meşru hakkını da vurguluyoruz.'' ifadesi kullanıldı.