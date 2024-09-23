Pezeşkiyan ile Erdoğan Türkevi'nde buluşacak

79. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu (BMGK) için ABD'ye giden İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, New York'taki BM binasının hemen karşısında bulunan Türkevi’nde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gekecek.

Hürriyet'ten Yunus Paksoy'un haberine göre, Siyonist rejimin bölgede hızını arttırdığı katliamlar silsilesi ve geçtiğimiz hafta Lübnan’da üst üste gerçekleştirdiği saldırılardan sonra İran’ın bu gerginliğe çekilip çekilmeyeceği belirsizliğini korurken Erdoğan-Pezeşkiyan görüşmesinin önemi de artmış durumda.

Pezeşkiyan’ın göreve başlamasından sonra iki liderin Türkevi’nde ilk yüz yüze görüşmesi olacak.