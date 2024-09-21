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21 Eyl 2024 15:55

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan yarın New York’a gidiyor

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan yarın New York’a gidiyor

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, 79'uncu BM Genel Kurul çalışmalarına katılmak üzere yarın New York’a gidecek.

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, 79'uncu BM Genel Kurul çalışmalarına katılmak ve İran’ın uluslararası meselelerdeki tutumunu açıklamak üzere üst düzey siyasi bir heyetin başkanlığında yarın New York’a gidecek.

BM genel kurulu oturumunda konuşma yapmanın yanısıra ABD’de yaşayan İranlılar, dini liderler, medya yöneticileri, düşünce kuruluşlarıyla görüşmek ve Avrupa, Asya ve İslam ülkelerinin bazı başkanlarıyla ikili görüşmeler yapmak Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın öngörülen planlarının arasındadır.

News ID 1920317

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