Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan New York'ta

79'uncu BM Genel Kurul Oturumu'na katılmak üzere New York’ta bulunan İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı’nda Dışişleri Bakanı Seyyed Abbas Irakçi, Dışişleri Bakanının Siyasi, Hukuki ve Uluslararası işlerden sorumlu yardımcıları Mecid Taht Revançi ve Kazım Gharibabadi, İran'ın Büyükelçisi ve Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Emir Said İrevani, İran’ın BM Büyükelçisi ve Daimi Temsilci Yardımcısı Zehra İrşadi ve İranlı diğer diplomatlar tarafından karşılandı.

New York ziyaretinin amaçlarını basın mensuplarına anlatan Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, “İran İslam Cumhuriyeti adına barış ve güvenlik mesajını taşıyoruz ve bu yıl Birleşmiş Milletler'in ‘barış ve tüm insanlar için güvenlik ve kalkınma ile dolu bir gelecek’ sloganını gerçekleştirmeye çalışıyoruz” dedi.

Pezeşkiyan, “Kan dökmek, savaşmak ve katliam yerine rengi, ırkı, etnik kökeni, bölgesi ne olursa olsun tüm insanların rahatça yaşayabileceği bir dünya yaratmamız gerektiği mesajını taşıyoruz. Bugün yaşadığımız dünya maalesef böyle değil, kiminin iyi kiminin kötü olduğu çifte standartlar var; Bunun sonucunda da gördüğümüz sorunlar ortaya çıkıyor” ifadelerinde bulundu.