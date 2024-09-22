Pezeşkiyan New York'a gitti

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, 79'uncu BM Genel Kurulu çalışmalarına katılmak ve İran’ın uluslararası meselelerdeki tutumunu açıklamak üzere üst düzey siyasi bir heyetin başkanlığında bugün New York’a gitti.

BM Genel Kurulu oturumunda konuşma yapmanın yanısıra ABD’de yaşayan İranlılar, dini liderler, medya yöneticileri, düşünce kuruluşlarıyla görüşmek ve Avrupa, Asya ve İslam ülkelerinin bazı başkanlarıyla ikili görüşmelerde bulunmak Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın öngörülen planlarının arasındadır.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan New York ziyareti öncesi yaptığı konuşmada, BM’de İran halkının sesini dünyaya duyuracağını belirtti.

Siyonist rejimin kadın, çocuk, ev ve hastanalere yönelik saldırılarına değinen Pezeşkiyan, “Aslında bu rejim yaptığı her şey için bir gerekçe sunuyır ve ne yazık ki sözde insan hakları savunucusu olan bazı ülkeler bunu kabul ediyor” dedi.

Pezeşkiyan, Siyonist rejimin ve Batılı savunucularının suçlarına atıfta bulunarak, “Bunların yaptıkları şey, din ve inançlarına bakılmaksızın vicdanlı olan insanların nezdinde insanlık ruhunu incitir” ifadesini kullandı.