İran ile Suudi Arabistan ortak sorunlarını çözmekten yanadır

Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçisi, Abdullah bin Suud el-Anzi, üst düzey bir heyetin başında, İran'ın Kum kentinde bulunan Dinler ve Mezhepler Üniversitesi’nin Rektörü Seyyid Ebulhasan Nevvab ile görüştü.

El-Anzi, Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçiliği'nin İran üniversiteleriyle ortak işbirliği planlarına atıfta bulunarak "Bildiğiniz gibi biz de iletişimi artırmamız gerektiğine ve bu konuda iyi fırsatlar sunan sosyal medyayı en iyi şekilde kullanabileceğimize inanıyoruz. Suudi Arabistan ve İran, pek çok ortak özelliğe sahip. Akıllıca davranmamız gerekiyor" dedi.

Abdullah bin Suud el-Anzi son olarak Suudi Arabistan ve İran'ın komşu ülkeler olarak birbirlerinin deneyimlerinden faydalanmasının gerektiğini, ortak sorunların çözümü için geçmişteki anlaşmazlıkların bir kenara bırakılmasını ve birlik içinde olmalarını vurguladı.

Dinler ve Mezhepler Üniversitesi’nin Rektörü Seyyid Ebulhasan Nevvab ise "İran ve Suudi Arabistan İslam dünyasının iki kanadıdır. Son yıllarda bu iki ülke iletişiminin kesilmesi çok büyük zararlara yol açmıştı ve Allah'a şükürler olsun ki bu sorun çözüldü" diye konuştu.

Seyyid Ebulhasan Nevvab ayrıca "İran ve Suudi Arabistan'ın geleceğini çok parlak görüyorum ve iki ülke arasındaki gelişmeleri ciddiyetle takip ediyorum. Bu iki ülke arasındaki bağ İsalm’ı güçlendiriyor. Dünyadaki farklı dinlerin liderleriyle iletişimdeyim ve Suudi Arabistan'daki yeni liderlerle de etkili ilişkiler kurmayı umuyorum. Çünkü Müslümanlar arasında bilimsel ve kültürel ilişkilerin kurulması ve arttırılması bizim için her şeyden daha önemlidir" ifadesinde bulundu.