İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, bugün bakanlar kurulu toplantısı sırasında yaptığı açıklamada, Devrim Muhafızları Ordusu’nun Siyonist Rejim’e yönelik düzenlediği ''Gerçek Vaat 2'' adlı misilleme operasyonunu ''gurur verici’’ olarak nitelendirdi ve ''İranlıların milli gururunu bir kez daha dünyaya yansıtan operasyon, uluslararası hukuka uygun olarak yapıldı ve işgalci rejimin ülkemizde Heniyye'ye suikast düzenlemesinin yanı sıra Seyyid Hasan Nasrullah'ın şehit düşmesine yol açan terör saldırısının yanıtıdır.’’ dedi.

Pezeşkiyan sözlerine şöyle devam etti:

''İran'ın ulusal egemenlik ve güvenliğinin açık bir ihlali olan Heniyye suikastının ardından Batılı ülkeler bize itidalli davranma çağrısında bulunuyordu ve Gazze’de ateşkes sağlanacağını vaat ediyordu. Biz de Tahran’da işlenen suça karşılık olarak Gazze'nin masum halkına yönelik soykırıma son verilmesi ümidiyle herhangi bir girişimde bulunmadık ama kadınlar ve çocuklara yönelik saldırıları sürdüren cani ve kana susamış rejim suçlarının kapsamını Lübnan'a kadar genişletti ve sivillerin çağrı cihazlarını patlatarak bir felaket yarattı; Bize itidal çağırısı yapıp insan hakları iddiasında bulunan Batı ülkeleri bu rejimin cinayetleri karşısında sessiz kalıyor.’’

'Demir kubbe sistemi camdan daha kırılgandır'

İran’ın gurur verici operasyonunun, Siyonistlerin demir kubbe hava sisteminin camdan daha kırılgan olduğunu bir kez daha kanıtladığını vurgulayan Pezeşkiyan, "Şeref ve gururumuz konusunda kimseyle şaka yapmadığımızı da kanıtladık. Eğer bu rejim herhangi bir hata yaparsa yanıtımız çok sert olacaktır.’’ ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ''Biz savaş peşinde değiliz ama savaştan da korkmuyoruz ve halkımız ile ülkemizin güvenliğini, düzenini ve onurunu korumak için sınır tanımıyoruz.’’ diye konuştu.