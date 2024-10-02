İsrail'den itiraf: İran füzeleri üslerimize isabet etti

İran'ın dün akşam gerçekleştirdiği füzeli operasyon sonrası işgal edilmiş topraklardaki yıkım ve bilanço gün ağırınca ortaya çıktı.

Siyonist İsrail rejimi, İran'ın fırlattığı füzelerin askeri üslere isabet ettiğini itiraf etti.

İran, ulusal güvenliğini hedef alan saldırılarına karşılık İsrail'e füzeli operasyon düzenlendiğini duyurmuştu.

Devrim Muhafızları Ordusu, tarafından gerçekleştirilen saldırının Hamas lideri İsmail Haniye, Hizbullah lideri Hasan Nasrullah ve İranlı general Abbas Nilfuraşan'ın şehit edildiği İsrail saldırılarına karşılık gerçekleştirildiği belirtilmişti.

Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamada, "Gerçek Vaat-2" adı verilen operasyonda, "İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarındaki stratejik askeri tesislerin hedef alındığı ve hedeflerin geniş çaplı savunma sistemleriyle korunmasına rağmen yüzde 90 başarı oranıyla vurulduğu" ifadesi kullanılmıştı.