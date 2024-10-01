İran'ın operasyonu, meşru müdafaa hakkı doğrultusundadır

İran Dışişleri Bakanlığı, Devrim Muhafızları Ordusu'nun, İsrail'e karşı gerçekleştirdiği ''Gerçek Vaat 2'' adlı misilleme operasyonuyla ilgili yazılı açıklama yayınladı.

Açıklamada, Siyonist İsrail'in İran'ın ulusal egemenliğini ilhal etmesine ve aynı zamanda Hamas lideri İsmail Heniyye, Hizbullah lideri Hasan Nasrullah ve Devrim Muhafızları komutanı Abbas Nilfuruşan'a yapılan terör saldırılarına yanıt olarak Ekim Salı akşamı işgal rejiminin askeri ve güvenlik noktalarına bir dizi füzeli operasyon düzenlendiği aktarıldı.

İran'ın operasyonunun, meşru müdafaa hakkı doğrultusunda yapıldığı ifade edilen açıklamada, ''İran'ın uzun süren itidalli tutumundan sonra meşru savunma hakkına başvurması, ülkemizin bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliğe yönelik sorumlu yaklaşımını göstermektedir.'' denildi.

Açıklamada, ''İran ülkeyi savunma yönünde daha fazla savunma tedbiri almaktan çekinmeyecektir.'' ifadesi kullanıldı.