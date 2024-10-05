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5 Eki 2024 07:36

İranlı Büyükelçi:

İran zor durumlarda Lübnan'ın yanında olacak

İran zor durumlarda Lübnan'ın yanında olacak

İran'ın Beyrut Büyükelçisi, İran'ın zor durumlarda Lübnan'ın yanında kalacağını her zaman gösterdiğini belirterek, "İran, bölgenin kaderinin ABD ve gayri meşru Siyonist rejim tarafından değiştirilmesine asla izin vermeyecektir" dedi.

İran'ın Beyrut Büyükelçisi Muctaba Amani sosyal medya X hesabından yaptığı paylaşımda Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi'nin Lübnan gezisini değerlendirerek, "Sayın Irakçi'nin Lübnan gezisi, bölgesel açıdan önemli etkileri olacak cesur ve güçlü bir geziydi" dedi.

İran'ın zor durumlarda Lübnan'ın yanında kalacağını her zaman gösterdiğini belirten Amani, "İran, bölgenin kaderinin ABD ve gayri meşru Siyonist rejim tarafından değiştirilmesine asla izin vermeyecektir. Geleceği başta direniş cephesi olmak üzere bölge ülkeleri belirleyecek" ifadesini kullandı.

News ID 1920716

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