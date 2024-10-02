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2 Eki 2024 11:44

İran Dışişleri Bakanı'ndan İsrail'e uyarı

İran Dışişleri Bakanı'ndan İsrail'e uyarı

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, "Siyonist rejimin veya destekçilerinin herhangi bir eylemi, İran’ın daha güçlü bir tepkisiyle karşılanacaktır" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi İran telvizyonunda "Siyonist rejimin veya destekçilerinin herhangi bir eylemi, İran’ın daha güçlü bir tepkisiyle karşılanacaktır" dedi.

Irakçi ayrıca "Operasyon öncesinde herhangi bir iletişim gerçekleşmedi. Operasyonun ardından ABD’lilere iletilmesi için İsviçre'ye uyarıda bulunuldu ve savunma açısından bunun bizim hakkımız olduğu ve devam etmeyi düşünmediğimiz söylendi. ABD’yi ayrıca geri çekilmesi ve müdahale etmemesi konusunda uyardık" ifadesini kullandı.

Dün gece sadece askeri hedefleri vurduklarını ve Siyonistlerin aksine sivilleri hedef almadıklarını belirten Irakçi "Önümüzdeki günlerde bölgede bir tür istikrara tanık olmamız bekleniyor" ifadesinde bulundu.

News ID 1920666

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