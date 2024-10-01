İsrail herhangi bir misilleme yaparsa, tepkimiz daha güçlü olacak

İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, İran'ın İsrail'e düzenlediği 2. Gerçek Vaat Operasyonuna ilişkin sosyal medya X hesabından yayınladığı İngilizce bir paylaşımda, "Bu akşam erken saatlerde Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesi uyarınca kendimizi savunduk ve yalnızca Gazze ve Lübnan'daki soykırımdan sorumlu askeri ve güvenlik merkezlerini hedef aldık" ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Irakçi'nin paylaşımının devamında şu ifadelere yer verildi:

"Bunu, Gazze'de ateşkes sağlanmak için neredeyse iki ay boyunca olağanüstü itidal uyguladıktan sonra yaptık.

Eylemimiz sona erecek. Ancak İsrail herhangi bir misilleme yaparsa, tepkimiz daha güçlü olacaktır.

İsrail destekçileri artık Tel Aviv'deki savaş çığırtkanların aptallıklarına son vermeli"