İsrail saldırılarını püskürten İran savunma sistemleri, Arap medyasının gündeminde

İran Hava Savunma Karargahı yayınladığı bir bildiride İsrail tarafından Tahran, Huzistan ve İlam eyaletlerindeki bazı askeri noktalara saldırı düzenlendiğini ve hava savunma sistemlerinin bu saldırıları başarılı bir şekilde püskürttüğünü açıkladı.

İsrail dün geceki saldırılarının İran hava savunma sistemlerinin devreye girmesiyle başarılı bir şekilde püskürtülmesi Arap medyasında gündem oldu:

Alahed haber sitesi

Alahed haber sitesi konyla ilgili "Siyonist rejim dün gece İran'a hava saldırısı düzenledi. İran yerel medyası da Tahran çevresinde çok sayıda patlama sesi duyulduğunu aktarırken, aynı zamanda İmam Humeyni (RA) ve Mehrabad havalimanlarına herhangi bir saldırı yapılmadığını vurguladı. Yerel kaynaklar da söz konusu patlama sesinin İran hava savunma sistemlerinden kaynaklandığını duyurdu" diye yazdı.

Alqahera haber sitesi de İsrail saldırısına ilişkin şunları yazdı:

"İran hava savunma sistemlerinin, Siyonist rejimin saldırısına tam bir hassasiyetle karşılık verdi ve uygun şartlarda bu saldırıyı etkisiz hale getirdi ve bazı yerlerde ise sınırlı hasar kaldığı duyuruldu."

Masrawi haber sitesi



Masrawy haber sitesi ise "İnternette yayınlanan görüntüler, İran hava savunma sistemlerinin İsrail saldırılarını püskürtmeyi başardığını gösteriyor. İran medyası ayrıca Tahran’ın batı ve güneybatısındaki Devrim Muhafızları'na ait askeri merkezlerin hiçbirinin hedef alınmadığını bildirdi" diye yazdı.

Al Mayadeen haber sitesi

Tahran'da bulunan Al Mayadeen muhabiri de dün geceki çatışmaların İran'ın ve Siyonist rejime karşı direniş hareketlerinin zaferiyle sonuçlandığını aktardı.