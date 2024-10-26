Umman, İsrail'in "İran saldırılarını" şiddetle kınadı

Umman Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaparak Siyonist rejimin İran'a yönelik askeri saldırısını kınandı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Siyonist rejimin İran İslam Cumhuriyeti topraklarına yönelik saldırısı, bu ülkenin egemenliğinin ve uluslararası standartların açık bir ihlalidir. Bu eylem şiddetle kınanmaktadır" ifadesine yer verildi.

İran Hava Savunma Karagahı yayınladığı bir bildiride İsrail tarafından Tahran, Huzistan ve İlam eyaletlerineki bazı askeri noktalara saldırı düzenlendiğini, hava savunmana sistemlerinin bu saldırıları püskürttüğünü açıkladı.