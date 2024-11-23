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23 Kas 2024 15:14

“Anarchy” Yunanistan’da İran sinemasını temsil edecek

“Anarchy” Yunanistan’da İran sinemasını temsil edecek

İranlı Mecid Kazımi’nin yazıp yönettiği “Anarchy” adlı kısa film, Yunanistan'daki Uluslararası Kamra Zizanio Film Festivali'ne katılım hakkı kazandı.

İranlı sinemacı Mecid Kazımi’nin yazıp yönettiği “Anarchy” adlı kısa film, bu sene 24’üncüsü düzenlenen Uluslararası Kamra Zizanio Film Festivali'ne katılım hakkı kazandı.

21 ülkeden 22 filmin katıldığı Uluslararası Kamra Zizanio Film Festivali, 30 Ekim’den itibaren Yunanistan'ın Pirgos kentinde düzenlenmektedir.

Bu festivsal 7 Kasım’a kadar sinemaseveri ağırlamaya devam edecek.

“Anarchy”, oğlunu yeni bir okula kaydettirirken zorluklarla karşılaşan ve bunlarla mücadele etmeye karar veren yalnız bir annenin hikayesini anlatıyor.

News ID 1922007

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