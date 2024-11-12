ABD ve İngiltere'den Yemen'e yeni saldırı

Al Jazeera'ye göre, ABD ve İngiltere savaş uçakları bugün sabahın erken saatlerinde Yemen'in batısındaki Hudeyde Limanı'na saldırı düzenledi.

Yemen medyası, ABD ve İngiltere'nin Hudeyde vilayetinin güneyindeki "Al-Tahita" kentindeki "El-Fazah" bölgesine yeniden saldırı düzenlediğini bildirdi.

ABD ve İngiltere, dün de Yemen'in kuzeyindeki Sada vilayetindeki Rahba bölgesini iki kez bombalamıştı.

Bu saldırılar, Yemen Ensarullahı Hareketi ve silahlı kuvvetlerinin Gazze ve Lübnan halkına kapsamlı destek vermesini engellemek amacıyla gerçekleştiriliyor.