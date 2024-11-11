ABD ve İngiltere savaş uçakları Yemen'ı vurdu

Al Masirah TV kanalına göre, Yemen Ensarullah Hareketi yaptığı yazılı bir açıklamada ABD ve İngiltere savaş uçaklarının Yemen'e saldırdığını duyurdu.

Ensarullah'ın yaptığı açıklamada, "ABD ve İngiltere savaş uçakları bugün sabahın erken saatlerinde Yemen'in kuzeyinde yer alan Sada vilayetinin Rahba bölgesini bombaladı. Bu iki ülkenin savaş uçakları Siyonist düşmana eşlik etmek amacıyla bu bölgeyi iki kez hedef aldı" ifadesine yer verildi.

Şu ana kadar bu saldırının olası hasar ve can kayıplarına ilişkin bir rapor yayınlanmadı.