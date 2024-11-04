Yemen’den İsrail bağlantılı denizcilik şirketlerine uyarı

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri dün akşam yaptığı açıklamayla, İsrail bağlantılı denizcilik şirketlerini, Yemen’in bu gemilere ve şirketlere uyguladığı cezai tedbirleri aşmak amacıyla varlıklarını başka şirketlere satmamaları veya devretmemeleri konusunda uyardı.

Yahya Seri, istihbarat bilgilerinin, İsrail’e ait deniz taşımacılığı alanında faaliyet gösteren birçok şirketin varlıklarını satarak, gemi taşımacılık mülklerini diğer şirketlere devretmeye veya başka isimler altında kaydettirmeye çalıştığını gösterdiğini ifade etti.

Seri, bu şirketlerin böylece Yemen tarafından bu gemilere ve şirketlere uygulanan yaptırımlardan kurtulmaya çabaladıklarını söyledi.

Bu nedenle, Yemen Silahlı Kuvvetleri’nin, İsrail ile bağlantılı gemilerin sahiplik veya bayrak değişikliklerini dikkate almayacağını vurgulayan Seri, tüm ilgili tarafları bu şirketler veya gemilerle herhangi bir ilişki kurmamaları konusunda uyardı.

Tuğgeneral Yahya Seri açıklamasının devamında, “Yemen Silahlı Kuvvetleri, İsrail’e ait, onunla bağlantılı veya işgal altındaki topraklara giden tüm gemilere yönelik deniz ablukasını sürdürmektedir. Bu abluka, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılar sona erene, abluka kaldırılana ve Lübnan’a yönelik saldırılar durdurulana kadar devam ettirilecektir” ifadelerinde bulundu.