Bu ay İran takviminde neler var?

İran’da Hicri Şemsi takviminde 21 Kasım ve 22 Aralık arası Azer ayı olarak geçiyor. Bu ay İran tarihinde önemli gelişmeler yaşanmıştır.

İste Azer (21 Kasım ve 22 aralık arası) ayının önemli günleri:

1 Azer (21 Kasım): Dünya Felsefe Günü

5 Azer (25 Kasım): Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

7 Azer (27 Kasım): İran’ın Irak’a karşı düzenlediği Morvarid Olerasyonun yıldönümü

9 Azer (29 Kasım): İran'da Zerdüştler tarafından kutlanan ve geçmişi 2 bin yıl önceye dayanan Azergan kutlamaları

15 Azer (5 Aralık): Hz. Fatıma (s.a) şehadet yıldönümü

16 Azer (6 Aralık): Üniversite Öğrencileri Günü

30 Azer (20 aralık): Yelda gecesi