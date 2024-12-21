Bu ay İran takviminde neler var?

Bugün İran’da Hicri Şemsi takvimine göre, Dey ayının (21 Aralık) 1. günü ve kış mevsiminin birinci ayıdır.

İran’da Hicri Şemsi takviminde 21 Aralık ve 19 Ocak arası Dey ayı olarak geçiyor. Bu ay İran tarihinde önemli gelişmeler yaşanmıştır.

2 Dey (22 Aralık): Hz. Fatımatüz Zehra'nın (s.a) doğum günü yıldönümü Anneler Günü

5 Dey (26 Aralık): Hazreti İsa'nın doğum günü Noel bayramı

8 Dey (28 Aralık): Petrokimya Sanayi Günü

12 Dey (1 Ocak): 2025 yılbaşı

13 Dey (2 Ocak): İmam Muhammed Bakır'ın doğum günü/Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani’nin ''Şehadet'' Yıldönümü

15 Dey (4 Ocak): İmam Hadi’nin şehadet yıldönümü

19 Dey (8 Ocak): Pehlevi rejimine karşı Kum halkının ayaklanma günü

25 Dey (14 Ocak): H.z Ali’nin doğum günü Babalar günü

26 Dey (16 Ocak): Muhamed Rıza Pehlevi’nin İran’dan kaçışı

27 Dey (17 Ocak): H.z Zeynep’in vefat yıldönümü