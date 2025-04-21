  1. İran
21 Nis 2025 15:00

Bu ay İran takviminde neler var?

Bu ay İran takviminde neler var?

Bugün İran’da Hicri Şemsi takvimine göre, Ordibeheşt ayının (21 Nisan) 1. günü ve İlkbahar mevsiminin ikinci ayıdır.

İran’da Hicri Şemsi takviminde 21 Nisan ve 21 Mayıs arası Ordibeheşt ayı olarak geçiyor. Bu ay İran tarihinde önemli gelişmeler yaşanmıştır.

İste Ordibeheşt (21 Nisan ve 21 Mayıs arası) ayının önemli günleri:

1 Ordibeheşt (21 Nisan)  – Sadi’nin Anma Günü

2 Ordibeheşt  (22 Nisan) – İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun Kuruluşu

3 Ordibeheşt  (23 Nisan) – Mimarlık Günü / Şeyh Bahai’nin Anma Günü

4 Ordibeheşt  (24 Nisan) – İmam Cafer Sadık’ın Şehadet Yıldönümü

9 Ordibeheşt (29 Nisan) – Hz. Fatıma-ı Masume'nin (s.a) doğum günü / Kızlar Günü

10 Ordibeheşt (30 Nisan) – Ulusal Fars Körfezi Günü

11 Ordibeheşt (1 Mayıs) – Dünya İşçi Günü

12 Ordibeheşt (2 Mayıs) – Ustad Murtaza Mutahhari’nin Şehadeti / Öğretmenler Günü

19 Ordibeheşt (9 Mayıs) – Hz. İmam Rıza'nın (a.s) kutlu doğum günü

24 Ordibeheşt (14 Mayıs) – Ayetullah Mirza Hasan Şirazi’nin Fetvasıyla Tütün İmtiyazının İptali

25 Ordibeheşt (15 Mayıs) – Firdevsi’nin Anma Günü

28 Ordibeheşt (18 Mayıs) – Ömer Hayyam’ın Anma Günü

News ID 1926216

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