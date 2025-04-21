Bu ay İran takviminde neler var?

İran’da Hicri Şemsi takviminde 21 Nisan ve 21 Mayıs arası Ordibeheşt ayı olarak geçiyor. Bu ay İran tarihinde önemli gelişmeler yaşanmıştır.

İste Ordibeheşt (21 Nisan ve 21 Mayıs arası) ayının önemli günleri:

1 Ordibeheşt (21 Nisan) – Sadi’nin Anma Günü

2 Ordibeheşt (22 Nisan) – İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun Kuruluşu

3 Ordibeheşt (23 Nisan) – Mimarlık Günü / Şeyh Bahai’nin Anma Günü

4 Ordibeheşt (24 Nisan) – İmam Cafer Sadık’ın Şehadet Yıldönümü

9 Ordibeheşt (29 Nisan) – Hz. Fatıma-ı Masume'nin (s.a) doğum günü / Kızlar Günü

10 Ordibeheşt (30 Nisan) – Ulusal Fars Körfezi Günü

11 Ordibeheşt (1 Mayıs) – Dünya İşçi Günü

12 Ordibeheşt (2 Mayıs) – Ustad Murtaza Mutahhari’nin Şehadeti / Öğretmenler Günü

19 Ordibeheşt (9 Mayıs) – Hz. İmam Rıza'nın (a.s) kutlu doğum günü

24 Ordibeheşt (14 Mayıs) – Ayetullah Mirza Hasan Şirazi’nin Fetvasıyla Tütün İmtiyazının İptali

25 Ordibeheşt (15 Mayıs) – Firdevsi’nin Anma Günü

28 Ordibeheşt (18 Mayıs) – Ömer Hayyam’ın Anma Günü