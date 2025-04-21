Bu ay İran takviminde neler var?

İran’da Hicri Şemsi takviminde 21 Nisan ve 21 Mayıs arası Ordibeheşt ayı olarak geçiyor. Bu ay İran tarihinde önemli gelişmeler yaşanmıştır.
İste Ordibeheşt (21 Nisan ve 21 Mayıs arası) ayının önemli günleri:
1 Ordibeheşt (21 Nisan) – Sadi’nin Anma Günü
2 Ordibeheşt (22 Nisan) – İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun Kuruluşu
3 Ordibeheşt (23 Nisan) – Mimarlık Günü / Şeyh Bahai’nin Anma Günü
4 Ordibeheşt (24 Nisan) – İmam Cafer Sadık’ın Şehadet Yıldönümü
9 Ordibeheşt (29 Nisan) – Hz. Fatıma-ı Masume'nin (s.a) doğum günü / Kızlar Günü
10 Ordibeheşt (30 Nisan) – Ulusal Fars Körfezi Günü
11 Ordibeheşt (1 Mayıs) – Dünya İşçi Günü
12 Ordibeheşt (2 Mayıs) – Ustad Murtaza Mutahhari’nin Şehadeti / Öğretmenler Günü
19 Ordibeheşt (9 Mayıs) – Hz. İmam Rıza'nın (a.s) kutlu doğum günü
24 Ordibeheşt (14 Mayıs) – Ayetullah Mirza Hasan Şirazi’nin Fetvasıyla Tütün İmtiyazının İptali
25 Ordibeheşt (15 Mayıs) – Firdevsi’nin Anma Günü
28 Ordibeheşt (18 Mayıs) – Ömer Hayyam’ın Anma Günü
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