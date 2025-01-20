Bu ay İran takviminde neler var?

Bugün İran’da Hicri Şemsi takvimine göre, Dey ayının (20 Ocak) 1. günü ve kış mevsiminin ikinci ayıdır.

İran’da Hicri Şemsi takviminde 20 Ocak ve 18 Şubat arası Bahman ayı olarak geçiyor. Bu ay İran tarihinde önemli gelişmeler yaşanmıştır.

- 7 Bahman (26 Ocak) – İmam Musa Kazım’ın (a.s.) şehadeti

- 9 Bahman (28 Ocak) – Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Miracı

- 12 Bahman (31 Ocak) – İmam Humeyni'nin (r.a) İran'a dönüş günü

- 14 Bahman (2 Şubat) – Hz. İmam Hüseyin’in (a.s.) doğum yıldönümü ve Devrim Muhafızları Günü

- 15 Bahman (3 Şubat) – Hz. Ebulfazl Abbas’ın (a.s.) kutlu doğumu

- 16 Bahman (4 Şubat)– İmam Seccad'ın (a.s.) kutlu doğumu

- 19 Bahman (7 Şubat) – Hava Kuvvetleri Günü

- 22 Bahman (10 Şubat) – İslam Devrimi’nin Zaferi

- 26 Bahman (14 Şubat) – Hz. Mehdi'nin (a.c) kutlu doğum günü