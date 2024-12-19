Farklı ülkeler Yelda Gecesi’ni nasıl kutluyor?

Sonbahar mevsiminin son gecesi olarak bilinen Yalda gecesi İran’da ve Frasça konuşan diğer ülkelerde özel önem taşımaktadır. İranlılar Ahameniş döneminden bu yana Yalda gecesini kutluyor ancak İran'ın yanı sıra Afganistan, Pakistan, Çin, Güney Kore, Peru, Bolivya, Ekvador, İskoçya, Rusya, Afrika vb. ülkeler de bu özel geceyi farklı şekillerde kutluyor.

İskandinavya'da Yalda Gecesi Gelenekleri: Aziz Lucia Günü

Birçok modern kutlamada olduğu gibi, Kış mevsimi ile ilgili eski festivaller daha yeni ritüellerle birleştirilmiştir. İskandinavya'da, ülkenin takviminde kışın gelişiyle ilişkilendirilen 13 Aralık'taki Aziz Lucia Günü, Noel sezonunun başlangıcını işaret ediyor. İskandinavya'da Yalda gecesinin geleneklerinden biri de beyaz elbiseler, kırmızı kemerler ve başlarında mumlardan taçlar giymiş genç kadınların karanlıkta toplanarak yolu aydınlatmasıdır.

Bu festival, Aziz Lucia onuruna Yelda gecesinde düzenlenir ve büyük şenlik ateşlerinin yakılması eşliğinde kışın güneş ışığını onurlandıran festivalleri içerir. Zencefilli tatlılar, safran aromalı leziz ekmek ve Glug içeceği bu törende geleneksel olarak hazırlanıp tüketilir.

Çin'de Yalda Gecesi Adetleri: Dongzhi Festivali

Dongzhi Festivali, 21 Aralık ile 23 Aralık arasına denk gelen Dongzhi güneş döneminde kutlanan geleneksel bir Çin festivalidir. Bu festivalin kökenleri evrendeki yin ve yang denge ve uyum felsefesine kadar uzanıyor. Bu festival, Çin'de Yalda gecesi geleneği olarak aile toplantıları ve kalabalık partilerle kutlanır.

Çin'deki Yelda gecesi törenlerinden biri tangyuan (az miktarda su ile karıştırılmış yapışkan pirinç unundan yapılan bir Çin tatlısıdır) hazırlanması ve servis edilmesidir. Çinlilere göre bu festival hasat mevsiminin sonunu simgeliyor ve aynı zamanda kökleri Çin'in yin ve yang kavramına da dayanıyor: Kış olayından sonra kışın karanlığın bolluğu güneş ışığıyla yavaş yavaş dengelenecek.

Çinlilere göre bu şenlik hasat mevsiminin sonunu simgeliyor ve aynı zamanda kökleri Çin'in yin ve yang kuramına dayanıyor.

İngiltere'de Yalda Gecesi Gelenekleri: Stonehenge'de Buluşma

Hiç kimse antik Stonehenge kompleksinin İngiltere'de neden inşa edildiğini tam olarak bilmese de yapının güneşin hareketleriyle aynı hizada olduğu inkar edilemez. Burası Yaz gündönümünde inşa edilen binalardan biridir ve arkeolojik araştırmalar Yalda Gecesi veya Kış gündönümü ritüellerinin burada yapıldığını göstermektedir.

Bugün bu toprakların insanları bu geleneği yeniden canlandırıyor ve yılın en uzun gecesinin ardından şafak vakti bir araya gelerek güneşin kayaların arasından büyülü doğuşunu izliyor.

Kanada'da Yelda Gecesi: Vancouver'da Fener Festivali

Farklı kültürlerde kış gelenekleri canlandırılırken Kanada'nın Vancouver kentinde de Yalda gecesinde her yıl fener festivali düzenleniyor. Bu törene katılanlar mevcut atölyelere katılarak kendi fenerlerini yapabilirler. Yelda gecesinde şehrin her yerinde yürüyüşler düzenlenir ve muhteşem havai fişeklerle sona erer.

Japonya'da Yelda Gecesi: Toji

Japonya'da Toji bayramı olarak adlandırılan Yalda gecesinin gelenekleri de oldukça özel ve ilginçtir. Geleneksel olarak Japonya'da, Yelda gecesinde, kabocha adı verilen kabak yenir. Bireyler özel narenciye ilebanyo yaparak kış yolculuğuna hazırlanır.

Narenciye banyosunun bedeni ve ruhu tazelediğine, hastalıkları önlediğine ve kış aylarında cildi rahatlattığına inanılıyor.

Guatemala'da Yalda Gecesi Gelenekleri: Santo Tomas Festivali

Guatemala'daki Santo Tomas veya Saint Thomas Festivali, Yalda gecesi geleneklerinin bir parçasıdır. Bu etkinlik bir hafta Yelda gecesine kala düzenlenir.

Bugün festivalde rengarenk geleneksel kostümler, maskeler, geçit törenleri, havai fişekler ve müzik yer alıyor ve bu da Guatemala'yı Yalda Gecesi'ni deneyimlemek için harika bir kış destinasyonu haline getiriyor.

Güney Kore'de Yalda gecesi

Yalda gecesinde Güney Koreliler, pirinç ve kırmızı fasulye ile yapılan Patjuk adlı bir yemek pişiriyorlar. Kırmızının uğurlu bir renk olduğuna inanıyorlar. Dolayısıyla bu kırmızı yiyeceğin felsefesi kötü ruhları uzak tutmak ve gelecek yıl için iyi dilekleri kucaklamaktır. Bu günde kötü ruhları ve kötü güçleri kovmak için evlerinin etrafına özel bir sıvı serpiyorlar.

Bunun yanı sıra Güney Koreliler bu gün için kırmızı kıyafetler giyerler ve eski Kore krallarının geleneğine göre birbirlerine takvimler ve çoraplar hediye verirler. Kış gündönümünde soğuk havanın verimli tarım ürünleri getirdiğine inandıkları için bu günde kar yağışı için dua ederler.

Mısır'da Yelda gecesi

Eski Mısırlılar, evlerini yaprak ve palmiye dalları gibi yeşil bitkilerle süsleyerek Yalda gecesini karşılarlardı ve güneşin doğmasıyla birlikte 12 gün boyunca kutlama yapardı. Bütün anlaşmazlıkları bir kenara bırakır, dostluk ve sevgiyle bir arada dururlardı.