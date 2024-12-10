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10 Ara 2024 14:25

Kazakistan Film Festivali’ne uzanan hikaye; Yonca suyu

Kazakistan Film Festivali’ne uzanan hikaye; Yonca suyu

Mahyar Kızılsoflu'nun yazıp yönettiği kısa film "Yonca Suyu", ilk uluslararası gösterimini Kazakistan’da düzenlenen 12. Bastau Uluslararası Film Festivali’nde yapacak.

Yönetmenliğini ve senaristliğini Mahyar Kızılsoflu'nun üstlendiği kısa film Yonca Suyu (Arage Yonce), 12. Bastau Uluslararası Film Festivali’na katılım hakkı kazandı.

2011 yılında kurulan ve “Yeni Nesil Sinema” sloganıyla genç sinemacıları desteklemeyi amaçlayan Bastau Film Festivali, kültürler arası zenginlik ve çeşitliliği sinema diliyle aktarmayı hedefliyor.

Yonca Teresi, genç bir kız olan Nebat’ın babasıyla çıktığı yolculuğu konu alıyor. Film, ıssız ve sıcak bir yolculukta, Nebat’ın babasının onun susuzluğunu yonca teresi ile gidererek açlık hissini tetiklediği ilginç bir hikayeyi beyaz perdeye taşıyor.

Bu yıl 11-14 Aralık 2024 tarihleri arasında Kazakistan'ın Almatı şehrinde düzenlenecek festival, yeni nesil sinemacılara ev sahipliği yapacak.

News ID 1922486

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