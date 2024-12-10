Kazakistan Film Festivali’ne uzanan hikaye; Yonca suyu

Yönetmenliğini ve senaristliğini Mahyar Kızılsoflu'nun üstlendiği kısa film Yonca Suyu (Arage Yonce), 12. Bastau Uluslararası Film Festivali’na katılım hakkı kazandı.

2011 yılında kurulan ve “Yeni Nesil Sinema” sloganıyla genç sinemacıları desteklemeyi amaçlayan Bastau Film Festivali, kültürler arası zenginlik ve çeşitliliği sinema diliyle aktarmayı hedefliyor.

Yonca Teresi, genç bir kız olan Nebat’ın babasıyla çıktığı yolculuğu konu alıyor. Film, ıssız ve sıcak bir yolculukta, Nebat’ın babasının onun susuzluğunu yonca teresi ile gidererek açlık hissini tetiklediği ilginç bir hikayeyi beyaz perdeye taşıyor.

Bu yıl 11-14 Aralık 2024 tarihleri arasında Kazakistan'ın Almatı şehrinde düzenlenecek festival, yeni nesil sinemacılara ev sahipliği yapacak.