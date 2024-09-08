  1. Kültür
8 Eyl 2024 15:40

İran yapımı animasyon Türkiye’de yarışacak

İran yapımı animasyon Türkiye’de yarışacak

“Piyano” adlı kısa animasyon Türkiye'de düzenlenecek olan 6. Uluslararası Kadın Kısa Film Festivali’ne katılacak.

Yönetmenliğini Mercan Keşani ve Şehap Şemsi’nin üstlendiği “Piyano” adlı kısa animasyon Türkiye'de düzenlenecek olan 6. Uluslararası Kadın Kısa Film Festivali’nin yanı sıra Kanada Human (26-28 Eylül) , Rusya LAMPA (3-6 Ekim), İtalya Sound On Screen (23-28 Eylül) Film Festivalleri’ne de katılım hakkı kazandı.

Yoksulluk ve hayatın sorunlarını konu alan 7 dakikalık  "Piyano" adlı animasyon piyano satın almak isteyen ancak savaş kriziyle karşılaşan ve hayatın en basit olanaklarından mahrum kalan bir kişinin hikayesini anlatıyor.

Türkiye’de, kadın kısa film yönetmenlerine yönelik ilk uluslararası festival olan Directed By Women Türkiye, sinema alanında kadınların yaratım süreçlerini desteklemeyi, üretimlerini teşvik etmeyi ve farklı ülkelerden kadın yönetmenler arasındaki kültürel ve sanatsal etkileşimi artırmayı hedefliyor.

En iyi film ödülü verilecek
Sinema Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla, Sinemacı Kadınlar Derneği’nin, Kadıköy Belediyesi’nin ve Beyoğlu Belediyesi’nin desteğiyle gerçekleştirilen festivalde, her kategoride seçilecek bir filme En İyi Film Ödülü ve LANDS of Cinema tarafindan dağıtım ödülü verilecek.

Uluslararası ve ulusal düzeyde kadın kısa film yönetmenlerini ve filmlerini İstanbul’da bir araya getirecek olan festival kapsamındaki tüm gösterimler, Kadıköy Belediyesi’nin desteğiyle ücretsiz olarak Yeldeğirmeni Sanat Merkezi ve Barış Manço Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Festival ekibi
Filiz Kuka Ildız ,Ceren Şahan, Yağmur Bihter Yaman, Neslihan Bilgin Çelik.

Festival jürisi
Ulusal Jüri

Natali Yeres - Sanat Yönetmeni
Melisa Önel - Yönetmen - Senarist 
İpek Türktan - Oyuncu

Uluslararası Jüri

Müge Özen - Yapımcı
Norika Sefa - Yönetmen -Senarist
Miriam Kolesnyk - Görüntü Yönetmeni 

Belgesel Jüri

Elmas Arus - Yönetmen 
Rena Lusin Bitmez - Yönetmen- Senarist
ILeana Stanculescu

Genç Bakış Jüri 

Zeynep Arısoy -Yönetmen
Yasemin Demirci - Yönetmen - Senarist
Ceyda Aşar - Yönetmen - Senarist

6. Uluslararası Kadın Kısa Film Festivali, 13-14-15 Eylül 2024 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek. 

News ID 1919940

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