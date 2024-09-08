İran yapımı animasyon Türkiye’de yarışacak

Yönetmenliğini Mercan Keşani ve Şehap Şemsi’nin üstlendiği “Piyano” adlı kısa animasyon Türkiye'de düzenlenecek olan 6. Uluslararası Kadın Kısa Film Festivali’nin yanı sıra Kanada Human (26-28 Eylül) , Rusya LAMPA (3-6 Ekim), İtalya Sound On Screen (23-28 Eylül) Film Festivalleri’ne de katılım hakkı kazandı.

Yoksulluk ve hayatın sorunlarını konu alan 7 dakikalık "Piyano" adlı animasyon piyano satın almak isteyen ancak savaş kriziyle karşılaşan ve hayatın en basit olanaklarından mahrum kalan bir kişinin hikayesini anlatıyor.

Türkiye’de, kadın kısa film yönetmenlerine yönelik ilk uluslararası festival olan Directed By Women Türkiye, sinema alanında kadınların yaratım süreçlerini desteklemeyi, üretimlerini teşvik etmeyi ve farklı ülkelerden kadın yönetmenler arasındaki kültürel ve sanatsal etkileşimi artırmayı hedefliyor.

En iyi film ödülü verilecek

Sinema Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla, Sinemacı Kadınlar Derneği’nin, Kadıköy Belediyesi’nin ve Beyoğlu Belediyesi’nin desteğiyle gerçekleştirilen festivalde, her kategoride seçilecek bir filme En İyi Film Ödülü ve LANDS of Cinema tarafindan dağıtım ödülü verilecek.

Uluslararası ve ulusal düzeyde kadın kısa film yönetmenlerini ve filmlerini İstanbul’da bir araya getirecek olan festival kapsamındaki tüm gösterimler, Kadıköy Belediyesi’nin desteğiyle ücretsiz olarak Yeldeğirmeni Sanat Merkezi ve Barış Manço Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Festival ekibi

Filiz Kuka Ildız ,Ceren Şahan, Yağmur Bihter Yaman, Neslihan Bilgin Çelik.

Festival jürisi

Ulusal Jüri

Natali Yeres - Sanat Yönetmeni

Melisa Önel - Yönetmen - Senarist

İpek Türktan - Oyuncu

Uluslararası Jüri

Müge Özen - Yapımcı

Norika Sefa - Yönetmen -Senarist

Miriam Kolesnyk - Görüntü Yönetmeni

Belgesel Jüri

Elmas Arus - Yönetmen

Rena Lusin Bitmez - Yönetmen- Senarist

ILeana Stanculescu

Genç Bakış Jüri

Zeynep Arısoy -Yönetmen

Yasemin Demirci - Yönetmen - Senarist

Ceyda Aşar - Yönetmen - Senarist

6. Uluslararası Kadın Kısa Film Festivali, 13-14-15 Eylül 2024 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek.