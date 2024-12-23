İranlı usta sanatçı Jale Olov hayatını kaybetti

Tiyatro, sinema, televizyon ve radyo dünyasının usta isimlerinden Jale Olov, bugün 97 yaşında hayatını kaybetti.

İranlı sanatçı Olov'un oğlu Şahruh Rızmcu, annesinin bugün öğle saatlerinde Tahran’daki Şehram Hastanesi’nde vefat ettiğini doğruladı.

1927 yılında Tahran’da doğan Jale Olov sanatsal kariyerine 1948 yılında radyo spikerliği ile başladı. Ardından radyo tiyatrolarında ve “Gece Hikayesi” programının yapımında öncü isimlerden biri oldu.

Olov, sinema ve televizyon dünyasında da pek çok unutulmaz esere imza attı. “Vaka Günü”, “Peri” gibi filmlerle birlikte “Emir Kebir”, “Şeyh Bahaî”, “Kurtlar” ve “Bir Varmış Bir Yokmuş” gibi dizilerde yer aldı. Özellikle “Bir Varmış Bir Yokmuş” dizisindeki Leyla Teyze (Hala Leyla) rolü ve “Muhtarname” dizisindeki performansı, sanat kariyerinin öne çıkan eserleri arasında.

Olov ayrıca, dublaj ve tiyatro alanında da önemli çalışmalar yaptı. “Uzak Yıllar (Oşin)” ve “Postacı Pat” gibi yapımların dublaj yönetmenliğini üstlenerek bu alanda da iz bırakmayı başardı.

İranlı sanatçı, 2010 yılında İran’ın “Kalıcı İsimler” ödülüne layık görülmüş, sanatıyla pek çok nesle ilham vermiştir.

