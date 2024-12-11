Üç ada sonsuza dek İran'a aittir

Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Ali Rıza Tangsiri, İran'ın güneyindeki Ebu Musa adasında düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, ''Ebu Musa, Büyük Tunb ve Küçük Tunb adalarının sonsuza dek İran'a aittir'' dedi.

İranlı yetkililer Fars Körfezi'ndeki üç ada olan Ebu Musa, Büyük Tunb ve Küçük Tunb adalarının ülkenin ayrılmaz bir parçası olduğunu her zaman dile getiriyor ve aynı zamanda bu konuyu herhangi bir tarafla "müzakere etmeyeceğini" vurguluyor.

Hürmüz Boğazı'na yakınlığı ve bölgedeki petrol potansiyeli sebebiyle stratejik konumda yer alan adalarla ilgili BAE hakimiyet iddiasında bulunuyor.