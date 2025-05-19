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19 May 2025 07:32

İran'dan Arap Birliği'nin üçlü adaya ilişkin iddialarına tepki

İran'dan Arap Birliği'nin üçlü adaya ilişkin iddialarına tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, Arap Birliği Zirvesi'nin sonuç bildirisinde yer alan İran’a ait üçlü ada ile ilgili iddiaları reddetti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Bağdat’ta düzenlenen Arap Birliği Zirvesi'nin sonuç bildirisinde yer alan, İran’a ait Büyük Tunb, Küçük Tunb ve Ebu Musa adaları hakkında ileri sürülen iddiaları tamamen reddetti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Büyük Tunb, Küçük Tunb ve Ebu Musa adalarının İran topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayarak, İran'ın bu konudaki her türlü iddiayı, ülkelerin toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygı ile iyi komşuluk ilkesine dayanan Birleşmiş Milletler Anlaşması ve uluslararası hukukun temel ilkeleriyle çelişkili gördüğünü ve bu tür iddiaların Arap Birliği Zirvesi’nin sonuç bildirisine dahil edilmesini kabul edilemez saydığını ifade etti.

Bekayi ayrıca Arap Birliği’ne, temelsiz iddialarda bulunmak yerine, değiştirilemez tarihi ve coğrafi gerçekleri göz önünde bulundurarak tutumlarını belirlemelerini ve bölge ülkeleri arasında ilişkilerin güçlendirilmesi yönünde çaba sarf etmelerini tavsiye etti.

News ID 1927007

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