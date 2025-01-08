Sudani: İran ile ortak projelerin hayata geçirilmesini takip ediyoruz

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ile düzenlediği ortak basın toplantısında, İran ziyaretinin amacını anlattı.

Irak Başbakanı Sudani, İran ziyaretinin iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi çerçevesinde gerçekleştiğini belirterek, "İki milletin ve ülkenin güvenlik ve refah gibi hedeflerine ulaşması için bu işbirliklerini genişletmeye çalışıyoruz" dedi.

Sudani, "Sayın İran Cumhurbaşkanı ve değerli bakanlarıyla, ekonomik ve kalkınma alanlarının yanı sıra sosyal, kültürel ve dini alanlarda da ikili ilişkiler ve iki ülke arasındaki mutabakat zaptı konusunda çok güzel bir görüşme gerçekleştirdik" ifadesini kullandı.

Yakında iki ülkenin bakanları arasında en önemli ekonomik konulara ilişkin ikili görüşmeler gerçekleştirileceğini ve iki ülke arasında Irak'a gaz ve elektrik sağlanması konusunda ortak projeler ve işbirlikleri yapılacağını belirten Sudani, “Ortaklaşa bazı plan ve projelere başladık ve bunların tam olarak uygulanmasını takip ediyoruz” dedi.

Irak ve İran'ın ortak projelerinden biri olan Şalamçe demiryolunun Basra'ya bağlanmasına değinen Sudani, "İran ve Irak arasındaki ilişkilerin genişleyerek devam etmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum; İki ülkenin ve milletin çıkarlarının gerçekleştirilmesi için bu ilişkilerin bölgesel düzeyde genişletilmesi ve bölgedeki tüm ülkelerin çıkarlarının gerçekleştirilmesine fırsat yaratılması önemlidir" ifadelerinde bulundu.

Bölgede ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi konusunda İran cumhurbaşkanı ile aynı görüşte olduğunu hatırlatan Irak Başbakanı, bölgedeki kalkınma ve ekonomik işbirliklerinin, tüm bölgede güvenlik ve istikrara yol açabileceğini vurguladı.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile önemli bölgesel ve küresel konuları görüştüğünü anlatan Sudani, "Irak'ın bölgedeki gelişmelere ilişkin tutumu sabit olup, Gazze'de Filistinlilere yönelik işlenen savaş suçlarını ve toplu katliamları kınıyoruz" dedi.

Suriye’deki gelişmeler hakkında Sudani, "Yabancı ülkelerin müdahalesi olmadan Suriye halkının kendi siyasi sistemi ve ülkesinin anayasası konusunda yapacağı her türlü tercihte bu milletin iradesine saygı duyuyoruz; Ayrıca Suriye’nin yeniden inşası ve Suriyeli mültecilerin yeniden geri dönüşüne hazır olduğumuzu da duyurduk" açıklamasını yaptı.