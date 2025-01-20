İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, geçtiğimiz hafta ikili ve bölgesel düzeyde önemli gelişmeler yaşandığını belirterek, “Geçtiğimiz hafta Sayın Cumhurbaşkanımızın Rusya ve Tacikistan ziyaretine tanık olduk ve Rsuya ziyareti kapsamında Tahran ile Moskova arasında işbirliği anlaşması imzalandı” dedi.

Ateşkes Gazze'de bir irade, inanç ve dayanıklılık örneğiydi

Gazze’deki ateşkese atıfta bulunan Bekayi, “Ateşkes çok önemli bir gelişmeydi. Bu konudaki tutumumuzu bir açıklamayla ifade ettik. Ateşkes, Gazze'de bir zafer ve irade, inanç ve dayanaklık örneğiydi” ifadesini kullandı.

Bekayi, ‘uzlaşma ve direniş ikilemi’ne ilişkin olarak, “Bölge ülkeleri, bölge halkları ve uluslararası alanda bu gelişmeden net dersler alındı. Eğer zaferi ölü sayısına göre değerlendirirsek ve ayrıca işlenen suçların boyutunu göz önünde bulundurursak, zafer İsrail rejimiyle olmuştur ve uluslararası hukukun tüm kurallarını ihlal etmek ve en yüksek seviyede kanun tanımazlık, Siyonist rejimin başarısıdır. Tabii ki bu suçlar, ABD ve bazı Batılı ülkelerin tam desteği ve yardımıyla mümkün olmuştur” ifadelerinde bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, sonunda işgalci rejim için tam bir yenilgi ve utanç elde edildiğini belirterek, “Onlar (Siyonist rejim), insan hakları kavramlarına inanmazlar. Belirleyici olan şey, Filistin halkının direnişidir; içeriden gelen bir direniş. Bu direniş kesinlikle bölgedeki gelecekteki zaferlerin müjdecisidir” şeklinde devam etti.

İran, savunma kapasiteleri konusunda hiç kimseyle müzakere etmeyecek

Sözcü Bekayi, İran ile Avrupa ülkeleri arasındaki müzakereler ve İran'ın NPT'den (Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması) çıkacağına dair ileri sürülen iddialar hakkında şunları söyledi:

“Müzakereler sırasında karşı tarafların kendi görüşlerini dile getirmesi olağan bir durumdur. Ancak her zaman göz önünde bulundurulması gereken şey, İran’ın savunma kapasitesine dair hiçbir konuda hiç kimseyle müzakere etmeyeceğidir; İran halkı böyle bir müzakereye izin vermeyecektir. Eğer böyle bir konu gündeme gelmişse, cevabımız açıktır.”

Bekayi, doğrudan ABD ile müzakere edilmesiyle ilgili yapılan yorumlar hakkında, “İran’ın ve hükümetin dış politikadaki tutumu, resmi sözcüler tarafından ifade edilmektedir. Bu konuda dile getirilen görüşlerin, resmi tutumumuzla bir ilgisi yoktur. Dış politika, uzmanlık gerektiren bir konudur” dedi.

Dışişleri Bakanı'nın New York gezisi gerçekleşmeyecek

Sözcü Bekayi ayrıca, İran Cumhurbaşkanı Stratejik İşleri Yardımcısı Muhammad Cevad Zarif, 55. Dünya Ekonomi Forumu'na (Davos 2025) katılmak üzere İsviçre'ye gittiğini belirtti.

Dışişleri Bakanı Irakçi’nin Güvenlik Konseyi'nin özel oturumuna katılmak üzere New York'a gidip gitmeyeceği sorusuna Bekayi, “Geçen hafta Dışişleri Bakanı'nın Batı Asya'daki gelişmelere ilişkin Güvenlik Konseyi'nin Gazze konulu özel toplantısına katılmak üzere New York'a gideceğini söyledi. Bugün bu toplantı yapılacak. Ancak Gazze'de ateşkes de dahil olmak üzere bölgede yaşanan gelişmeler nedeniyle bazı koşullar değişti. Dolayısıyla bu gezi gerçekleştirilemeyecek” yanıtını verdi.

İran ile Rusya arasında imzalanan stratejik ortaklık anlaşması

Bekayi, İran ve Rusya arasındaki kapsamlı stratejik anlaşma konusundaki müzakerelerde, Rusların İran'dan FATF'ye katılmasını hızlandırmasını istediği yönündeki haberlere ilişkin soruya, “Yaklaşık dört yıl süren bir müzakere sürecinde tarafların bazı konuları gündeme getirmesi doğal. Önemli olan bu görüşmelerin ürünüdür. Bu anlaşmanın tam metni yayınlanmış ve bu anlaşmada nelerin yer aldığını görebilirsiniz” şeklinde yanıt verdi.

Bekayi, İran ile Rusya arasındaki anlaşmanın Tahran için faydaları hakkında şunları söyledi:

"İran ve Rusya arasındaki anlaşma, birçok konuyu kapsamaktadır. Bu anlaşmanın önemli bir kısmı ekonomik işbirliklerinin genişletilmesine yöneliktir. 30'dan fazla ekonomik alanda işbirliğinin genişletilmesi planlanmaktadır. Bu anlaşma hem bizim için hem de Rusya için büyük faydalar sağlayacaktır."

Bekayi, sözlerine şöyle devam etti: "Bu anlaşma, iki ülkenin özel sektörlerinin işbirliğini genişletmesi için bir temel sağlar. Bu anlaşmanın güçlü yönlerinden biri, uzun vadeli bir süreç olan 20-30 yıllık bir yol haritasına dayanmasıdır. Hem bu sürecin onaylanması ve uygulanması için iç prosedürleri ilerletmeyi hem de uygulama için belirli mekanizmalar geliştirmeyi kararlıyız."

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, anlaşmanın uygulanmasının, yaptırımlar nedeniyle engellenip engellenmeyeceği sorusuna da şu yanıtı verdi:

"Yaptırımlar, hiçbir zaman ülkelerle ilişkilerimizin genişlemesine engel olmamıştır ve aslında yaptırımların üstesinden gelmenin yollarından biri, çeşitli fırsatları kullanmak olmuştur; bunlardan biri de farklı ülkelerle ilişkilerimizin geliştirilmesidir."

İran "Gerçek Vaat-3" operasyonunu gerçekleştirecek mi?

Sözcü Bekayi, bazılarının İran'ın "Gerçek Vaat 3" operasyonunu Gazze'de ateşkes sağlanması için yapmadığı ve şimdi ateşkesin sağlandığına göre, bu operasyonu gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceği yönündeki bir soruya "Bu tür konularda kararlar, İran'ın savunma ve güvenlik alanındaki ilgili birim ve merkezlerince alınmaktadır” şeklinde yanıt verdi.

Sözcü Bekayi, İran'ın Hirmend Nehri'nden aldığı su hakkı ve İran'a akan diğer nehirlerden alınan su haklarıyla ilgili bir soruya şu şekilde yanıt verdi:

"İran'ın Hirmend Nehri'nden aldığı su hakkı ve diğer nehirlerden aldığı su hakları her zaman takip ettiğimiz bir konu olmuştur ve bu, İran ile Afganistan arasındaki sürekli müzakerelerin gündeminde yer almış ve almaya devam edecektir."

Bekayi, konuya ilişkin olarak, "Su konusunda işbirliğinin, İran ve Afganistan arasındaki işbirliğinin güçlü noktalarından biri olabileceğini düşünüyorum” dedi.

Savunma işbirliğinin genişletilmesi İran ile Pakistan arasındaki anlaşmalardan biridir

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Bakıri’nin Pakistan ziyaretiyle ilgili olarak, "İran ve Pakistan arasındaki işbirliği her alanda, sürekli artan bir ivmeyle devam etmektedir” ifadesini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde İran Dışişleri Bakanı Irakçi’nin Pakistan'a yaptığı ziyarete ve bu ziyaret sırasında gerçekleştirilen görüşmelere atıfta bulunan sözcü Bekayi, "Savunma işbirliğinin genişletilmesi de iki ülke arasındaki anlaşmalar arasında yer almaktadır ve tarafların bu alanda istişarelerde bulunması ve ortak tehditlerle ilgilenmesi doğaldır” ifadelerinde bulundu.