Gazze, Ortadoğu'nun Monako'su olacak

Gazze'deki ateşkes çabaları 15 Ocak 2025’te sonuç verdi ve Filistinli ve Siyonist taraflar, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasını kabul ettiler. Üç aşamadan oluşan bu anlaşma esirlerin serbest bırakılmasıyla birlikte 19 Ocak Pazar günü devreye girdi.

Bu anlaşmaya göre, ilk aşamada, aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların da bulunduğu 33 Siyonist esir serbest bırakılması karşılığında, işgalci rejimin Gazze Şeridi'ndeki yerleşim bölgelerinden geri çekilmesine ve insani yardımın Gazze'ye girişinin artırılmasına karar verildi.

İlk aşamanın yürürlüğe girmesiyle birlikte, "savaşın nihai olarak sona erdirilmesine" yönelik ikinci aşamanın hazırlık görüşmelerine karar verildi. İkinci aşamada, diğer Siyonist esirlerin de serbest bırakılması bekleniyor. Üçüncü aşama ise, Gazze'de ölen Siyonist esirlerin cenazelerinin geri gönderilmesine ve Gazze'nin yeniden inşasına odaklanacak.

Ateşkes anlaşmasının, Siyonist rejimin 15 aydan uzun süredir devam eden suçları sonucu çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 46.000'den fazla kişinin şehit olmasının ardından sağlanması sosyal medya X platformu kullanıcılarının dikkatini çekti.

Kaliforniya'daki "Saddleback" Koleji'nden siyaset bilimi mezunu olan Amerikalı siyaset ve medya aktivisti Jackson Hinkle şunları yazdı: "İsrail teslim oldu ve Hamas ile aşağılayıcı bir ateşkes anlaşmasını kabul etti."

Filistinli 30 esirin bir Siyonist esir karşılığında serbest bırakılmasını ve ayrıca her bir Siyonist kadın asker için 50 Filistinli esirin serbest bırakılmasını vurgulayan Hinkle, sonunda İsrail'in Gazze'den tamamen çıkacağını belirtti.

Kendisini yazar, şiir okuyucusu ve tiyatroya ilgi duyan biri olarak tanıtan diğer bir kullanıcı, "Gazze Siyonistlerden özgürdür" diyerek Filistin halkının "Allahu Ekber" diye haykırdığına dikkat çekti.

Bir başka kullanıcı, ateşkes anlaşmasından sonra ABD’deli güçlü ve etkili Siyonist lobi AIPAC'in kaderine atıfta bulunarak, "Şimdi, AIPAC'ı siyasetten çıkaralım." dedi.

Birçok kullanıcı ise Gazze halkının sevinç ve neşesine dikkat çekti. Bir kullanıcı, "Sonunda, ateşkes anlaşmasından sonra Gazze sokakları kutlamalarla doldu. Herkes mutluluk içinde, gözlerinden yaşlar süzüldü." şeklinde yazdı. Bu kullanıcı, sevinçten "İnanamıyorum. Elhamdülillah" diye yazdı.

Hindistanlı bir gazeteci de Filistinli çocukların ateşkes anlaşması nedeniyle kutlama yaparken çekilen bir videoyu paylaştı.

Bazı X kullanıcıları, direnişi ve Filistin halkını yenilmez olarak nitelendirdi. Bir kullanıcı, "Hiçbir askeri güç onları yok edemez." diyerek bunu vurguladı.

Başka bir kullanıcı ise "Bu efsaneye kulak verin" diyerek, bir Filistinli kadının ateşkes anlaşmasının ardından söylediği "Gazze'yi yeniden inşa edeceğiz ve eskisinden daha güzel olacak" şeklindeki açıklamasını paylaştı. Bu kullanıcı, sonunda "İsrail asla onları yenmeyecek." dedi.

Kendini mühendis ve yapay zeka uzmanı olarak tanıtan bir diğer kullanıcı ise, "Bir gün Gazze, Orta Doğu'nun Monaco'su olacak, sözümü unutmayın!" dedi.

Sosyal medyada ve X platformunda en çok gündeme gelen konulardan biri ise, Gazze ateşkesinin Biden'ın kararları mı yoksa Trump'ın ciddi uyarıları mı sonucunda gerçekleştiği sorusuydu.

Bir kullanıcı, Trump'ın destekçileriyle birlikte sahnede dans ettiği bir videoyu paylaşıp, "Bugün Trump karşıtı söylemlerin tamamı çöktü." yazdı. Trump'a karşı olanları "aptallar" olarak tanımlayan bu kullanıcı, "Onlar Trump'ın İsrail tarafından kontrol edildiğini söylüyordu, ancak Trump, Netanyahu'yu sevmediği bir anlaşmayı kabul etmeye zorladı ve Gazze'de ateşkes sağladı." dedi.

Başka bir kullanıcı, "Eğer Donald J. Trump'a olan desteğinizden eminseniz, ellerinizi kaldırın." Dedi. Bu kullanıcı, "destekçi", "koruyucu" ve "savunucu" şeklinde üç kelimeyle yeni ABD başkanı trump’a destek verdiğini belirtti.

Bir diğer kullanıcı, Trump'ı ateşkes anlaşmasının başlatıcısı olarak desteklediğini ve "Evet, Başkan Trump her konuda haklıydı!" dedi.

Birçok kullanıcı tarafından tekrarlanan "Başkan Trump her konuda haklıydı!!!" cümlesi, anlaşmanın çoğu kişi tarafından Biden'dan daha ziyade Trump'a atfedildiğini gösterdi.

Bir kullanıcı ise Trump'tan ABD’yi ve dünyayı kurtarmasını istedi; bu da diğer kullanıcıların ateşkesin Trump'ın başarısı olduğunu düşündüğünü gösteriyor.

Başka bir kullanıcı ise açıkça "Hayır, şaka değil! Başkan Trump, Gazze’de barış anlaşmasından yüzde 100 sorumludur!" dedi.

Ancak bazı kullanıcılar, Trump'ı ateşkes anlaşmasının imzalanmasında rol sahibi olarak görseler de, anlaşmanın içeriğinden memnun değil ve bu anlaşmanın direniş ve Hamas lehine olduğunu düşünüyorlar. Bu nedenle, Trump'ın performansını eleştiriyorlar.

Bir kullanıcı bu konuda, "Hayır, Trump. İsrail'i bazıları ölü 33 esir için korkunç bir anlaşmaya zorladınız. Bunların çoğu Gazze'de tutulacak ve kaderleri belirsiz kalacak." yazdı.

Bu kullanıcı, Trump'ın performansını "son derece hayal kırıklığı" olarak değerlendirdi ve yeni ABD başkanının bunu başka hiçbir düşünceye gerek duymadan seçimi kazanmak için yaptığına inanıyor.