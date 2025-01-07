İranlı kamyon şoförlerinin sorunu 2 gün içinde çözülecek

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, Türkiye sınırında beklemede kalan İranlı kamyon şoförlerine yönelik uygulamalar hakkında Radyo Televizyon Kurumu’na yaptığı açıklamada, “İki ülke arasında bir sınır anlaşmazlığı var. İki ülke arasındaki iyi ilişkilerden yola çıkarak, inşallah önümüzdeki birkaç saat veya bir veya iki gün içinde sorun çözülür” ifadesini kullandı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi ise, dün basına yaptığı açıklamada, Türkiye’nin İranlı kamyon şoförlerine yönelik uygulamalarının siyasi bir mesele olmadığını kadederek, her iki ülkenin taşımacılık konusunun önemini göz önünde bulundurarak bu sorunu çözmek için ortak çaba gösterdiğini belirtti.