İran: Yemen'e yönelik saldırıları şiddetle kınıyoruz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD, İngiltere ve Siyonist rejimin Yemen'in Sana, Hudeyde ve Amran vilayetlerine yönelik bugünkü vahşi ve benzeri görülmemiş saldırılarını, uluslararası hukukun temel ilkelerinin ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın açık bir ihlali olarak nitelendirerek en sert şekilde kınadı.

Dışişleri Sözcüsü, Yemen'in altyapı ve sivil merkezlerine yönelik ABD, İngiltere ve Siyonist rejim saldırılarını, Yemen halkının Filistin halkıyla dayanışma gösterdiği ve Gazze'deki soykırımı kınamak amacıyla düzenlenen milyonluk gösterilerle aynı gün gerçekleştirilmesini, ABD ve İngiltere’nin Filistin halkına karşı işlenen suçlara ortak olduğunun açık bir göstergesi olarak değerlendirdi.

Bekayi, BM Güvenlik Konseyi'nin Yemen'e yönelik saldırgan eylemleri engelleme yükümlülüğünü vurgulayarak, ABD, İngiltere ve işgalci rejimin Yemen'e yönelik artan askeri saldırılarının, kamuoyunu Gazze'deki suçların derinliği ve şiddetinden uzaklaştıramayacağını belirtti.