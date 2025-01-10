İran, Lübnan'ın yeni cumhurbaşkanını tebrik etti

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, General Joseph Aoun'un Lübnan'ın yeni cumhurbaşkanı seçilmesini, kendisine, Lübnan hükümetine, halkına ve bu ülkenin siyasi sahnesindeki tüm gruplar ve partilere tebrik etti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, bu seçimin Lübnan'daki çoğunluk grupları ve partilerinin mutabakat ve anlaşmasının bir ürünü olduğunu belirterek, bunun tüm Lübnan için bir başarı olduğunu ifade etti.

Bekayi ayrıca Cumhurbaşkanı'nın seçilmesinin Lübnan'da iç birlik ve bütünlüğü güçlendirmesi, bu ülkenin ilerleme ve kalkınma yolunu kolaylaştırması, ekonomik alanda ve Siyonist rejimin vahşi saldırılarının neden olduğu yıkımların yeniden inşasında karşılaşılan zorluk ve sorunların aşılmasına yardımcı olması temennisinde bulunarak, milli egemenlik ve toprak bütünlüğünün işgalci rejimin tehdit ve ihtiraslarına karşı korunması gerektiğini vurguladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İran ile Lübnan arasındaki tarihi ilişkilere dikkat çekerek, İran İslam Cumhuriyeti hükümetinin Lübnan hükümetiyle tüm alanlarda ilişkileri geliştirmeye hazır olduğunu ifade etti.