ABD'deki uçak kazasında kimse kurtulmadı

ABD'de bir yolcu uçağı ile askeri helikopterin havada çarpışması sonucu meydana gelen kazada tüm yolcular hayatını kaybetti. Şu ana kadar 30 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.

CNN'e göre, yerel saatle akşam 21.00'de meydana gelen kazada, American Airlines'a ait 64 yolcu ve mürettebat taşıyan bir yolcu uçağı, Washington semalarında bir askeri helikopterle çarpıştı. Uçak, Ronald Reagan Havalimanı'na iniş yapmak üzereyken kazanın gerçekleştiği belirtilirken, çarpışmanın ardından uçak Potomac Nehri'ne düştü.

Yetkililer, bölgedeki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü, ancak şu ana kadar hayatta kalan birine ulaşılamadığını açıkladı. Nehirde parçalanmış halde bulunan uçağın yakınında askeri helikopterin de enkazına rastlandı.

Öte yandan nehirde yapılan aramalarda uçağın iki kara kutusunun da tespit edildiği bildirildi.



