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30 Oca 2025 19:30

Lavrov, Al Saud ile Suriye ve bölgesel gündemi görüştü

Lavrov, Al Saud ile Suriye ve bölgesel gündemi görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan Al Saud, Suriye ve bölgesel meseleleri görüşmek üzere bir araya geldi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan Al Saud, Suriye ve bölgesel gündemi ele aldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, iki bakanın başta Suriye’deki durum olmak üzere, bölgedeki güncel gelişmeler hakkında kapsamlı bir görüş alışverişinde bulundukları kaydedildi.

Bakanlık ayrıca, Lavrov ve Al Saud’un, Ortadoğu’daki barış ve istikrarı tehdit eden krizlerin çözülmesi için uluslararası toplumun sorumlu tüm üyelerinin çabalarını birleştirme gerektiği konusunda ortak bir tutum sergilediklerini vurguladı.

News ID 1923927

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