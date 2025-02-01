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1 Şub 2025 10:34

İranlı büyükelçi, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı ile görüştü

İranlı büyükelçi, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı ile görüştü

İran’ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Vershinin Vasilyevich ile bir araya gelerek uluslararası kurumlar çerçevesinde iki ülke arasındaki işbirliğini ele aldı.

İran’ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Vershinin Vasilyevich ile bir araya gelerek uluslararası kurumlar çerçevesinde iki ülke arasındaki işbirliğini ele aldı.

Görüşmede İran ve Rusya arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve uluslararası düzeyde işbirliğinin güçlendirilmesi konuları ele alındı.

Taraflar, giderek artan tek taraflı yaklaşımların küresel barış ve güvenliği tehdit edebileceğine dikkat çekerek, çok taraflılık ilkesinin desteklenmesi ve kurumsal işbirliğinin artırılması gerektiğini vurguladı.

Ayrıca, Birleşmiş Milletler Anlaşması’nda belirtilen ilkelere bağlı kalınmasının önemine işaret eden yetkililer, küresel sorunlarla mücadelede uluslararası örgütlerin rolünün artırılmasının gerekliliğini dile getirdi.

News ID 1923960

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