Lavrov'dan İran-Rusya Stratejik Anlaşması yorumu

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran ile Rusya arasında imzalanan stratejik ortaklık anlaşmasının bağımsız ve eşit ülkeler arasındaki iş birliğinin önemli bir örneği olduğunu belirtti.

Lavrov, anlaşmayla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu anlaşma, bağımsız ve eşit ülkeler arasındaki ilişkilerin nasıl kurulacağını açıkça göstermektedir" ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin'de gerçekleştirdikleri görüşmelerin ardından "Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması"na imza attı.