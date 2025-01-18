  1. İran
18 Oca 2025 11:00

Lavrov'dan İran-Rusya Stratejik Anlaşması yorumu

Lavrov'dan İran-Rusya Stratejik Anlaşması yorumu

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran ile Rusya arasında imzalanan stratejik ortaklık anlaşmasının bağımsız ve eşit ülkeler arasındaki iş birliğinin önemli bir örneği olduğunu belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran ile Rusya arasında imzalanan stratejik ortaklık anlaşmasının bağımsız ve eşit ülkeler arasındaki iş birliğinin önemli bir örneği olduğunu belirtti.

Lavrov, anlaşmayla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu anlaşma, bağımsız ve eşit ülkeler arasındaki ilişkilerin nasıl kurulacağını açıkça göstermektedir" ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin'de gerçekleştirdikleri görüşmelerin ardından "Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması"na imza attı.

News ID 1923535

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler