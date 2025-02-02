Pezeşkiyan: Hiçbir ülke İran'a saldırmaya cesaret edemez

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Savunma Bakanlığı'nın uzay ve savunma alanındaki son başarılarını incelediği ziyarette, ülkenin uzay teknolojisinde ulaştığı seviyeye dikkat çekti.

İran'ın artık Dünya atmosferinin ötesine uzanan uçuşlar gerçekleştirebilecek teknolojilere sahip olduğunu belirten Pezeşkiyan "Bu, ülkemizin bilimsel ve teknik kapasitesinin açık bir göstergesidir" dedi.

İran'ın dış baskılara rağmen kendi ayakları üzerinde durarak büyük bilimsel kazanımlar elde ettiğini vurgulayan Pezeşkiyan "Düşmanlarımız, bizi bağımlı kılmak için çeşitli engeller çıkardı. Ancak bu, bizim kendi bilim ve teknolojimizi geliştirmemize vesile oldu. Eğer her şey yolunda gitseydi, belki de bu yola hiç girmezdik çünkü yabancı üretimleri kolayca temin edebilirdik” ifadelerini kullandı.

İran'ın artık sadece üretim yapmadığını, aynı zamanda teknolojisini ihraç eden bir ülke konumuna ulaştığını kaydeden Pezeşkiyan "Bugün kendi üretimlerimizi gururla yapıyor, ihraç ediyor ve bilimsel yetkinliklerimizi genişletiyoruz" açıklamasını yaptı.

Ülkenin askeri caydırıcılığına değinen Pezeşkiyan "Bugün geldiğimiz nokta, ülkemizin güvenliğini garanti altına almıştır. Hiçbir ülke İran topraklarına saldırmaya cesaret edemez. Bu, bilim insanlarımızın ve uzmanlarımızın emekleriyle elde edilen bir başarıdır" şeklinde konuştu.

İran’ın mevcut sorunlarını genç bilim insanlarının yetenekleriyle çözeceğini belirten Cumhurbaşkanı, ülkenin bilim ve teknoloji alanındaki ilerleyişinin süreceğini kaydetti.